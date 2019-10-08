На 30 млн тенге оштрафовали в Алматы хозяев объектов уязвимых в террористическом отношении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские оштрафовали слабозащищенные в антитеррористическом отношении объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в департаменте полиции, на территории Алматы расположено свыше полутора тысяч объектов уязвимых в террористическом отношении. В их числе объекты массового скопления людей, особо важные государственные объекты, стратегические и опасные производственные объекты.

«С начала текущего года специально созданной рабочей группой проверкой охвачено более 90% из обозначенных объектов, по результатам чего руководителям свыше 600 объектов внесены предписания об устранении нарушений установленных требований к антитеррористической защищенности. По признакам правонарушений, предусмотренных ст. 149 и ст.462 КРКобАП, в отношении руководителей 101 объектов собраны административные материалы и для принятия решения направлены в специализированный межрайонный суд города Алматы, в результате 99 собственников объектов уже подвергнуты административному штрафу на сумму более 33 миллионов тенге», - сказал начальник управления по противодействию экстремизму Еркин Инкаров.

Параллельно полицейские Алматы проводят разъяснительную работу среди руководителей, собственников и персонала объектов уязвимых в террористическом отношении.

Свыше 40 тысяч человек в ходе лекций и встреч ознакомились с требованиями законодательства на предмет антитеррористической защищенности.