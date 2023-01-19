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На 30 млн тенге обманула казахстанцев мошенница

19 Января 2023, 15:04
На 30 млн тенге обманула казахстанцев мошенница

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские установили, что с мая 2022 года по январь 2023 года аферистка обманула 25 человек и присвоила 30 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Пострадавшим она обещала помощь в получении грантов для развития предпринимательства. Подозреваемая - 31-летняя уроженка Алматинской области. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Подозреваемая находится под стражей. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.


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