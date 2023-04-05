На 30 млн долларов планирует Казахстан заключить контракты с Азербайджаном

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана открылась очередная торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана, призванная обеспечить возможность для налаживания деловых связей представителям бизнес-структур двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие экономической значимости организовано при поддержке Министерства торговли и интеграции и посольства РК в Баку именно в преддверии визита на высшем уровне - Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану и очередного ХIX заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как заявили в ведомстве, сегодня представители более 20 казахстанских компаний приехали презентовать свои товары и услуги для азербайджанских партнеров. А со вчерашнего дня проходят активные переговоры, отмечается повышенный интерес азербайджанских компаний к продукции отечественных предпринимателей.

Казахстанскую делегацию компаний возглавил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

По его словам, Казахстан проводит такие миссии не во всех странах, и Азербайджан является одним из направлений высокого торгово-экономического интереса. Ежегодно казахстанская сторона заключает контракты минимум на 30 млн долларов, которые в дальнейшем находятся под мониторингом, что, в целом, позитивно сказывается на двустороннем обороте.

Вице-министр отметил, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 40 % и составил 262 млн долларов США, а за первые 2 месяца этого года он увеличился почти на 15%.

«На сегодняшнем мероприятии присутствуют 23 компании, которые проявляют интерес к экспорту своей продукции в Азербайджан. Это продукция машиностроения, сельского хозяйства, легкая промышленность и химия. В Казахстане присутствуют более 1170 компаний, в которых есть азербайджанский капитал. Что касается Азербайджана, то здесь с казахстанским капиталом работают 145 компаний. В основном это малый, средний бизнес, но также и несколько крупных компаний», - проинформировал Кайрат Торебаев.

Вице-министр добавил, что, если смотреть на структуру товарооборота, в экспорте из Казахстана превалируют такие товары, как плавучие средства, железнодорожные локомотивы, рельсы, аккумуляторы, нефтепродукты, пшеница, рис,средства для космической отрасли и другие.

«В этом году мы видим значительный спрос на пшеницу, который вырос на 26%, нефтепродукты - в 3,5 раза, маргарин - в 4 раза и кондитерские изделия - на 87%. Ну а Казахстан из Азербайджана начал закупать центрифуги, а также увеличили закуп труб», - отметил спикер.

Кайрат Торебаев подчеркнул, что это результат таких торговых миссий, в связи с чем призвал бизнес двух стран активно общаться и наращивать взаимные торговые связи.

«Со своей стороны, наше министерство будет оказывать необходимое содействие. У нас есть более 20 инструментов поддержки экспортеров, поэтому мы готовы вам оказать поддержку», - сказал вице-министр.

Кайрат Торебаев отметил, что в Казахстане функционирует торговый дом Азербайджана.

«Это достаточно успешный кейс, назрела необходимость открытия также соответствующего дома и в Алматы. Вместе с тем, я думаю, что нам нужно также рассмотреть возможность открытия казахстанского торгового дома в Баку. Мы просто видим, насколько это позитивно сказывается на заполнении того информационного вакуума, который есть в Казахстане относительно азербайджанского бизнеса. Такие мероприятия действительно свлияют на взаимное познание, увеличение взаимной торговли, инвестиции и так далее», - резюмировал спикер.

Поддержать казахстанский бизнес и выразить уважение азербайджанским гостям торговой миссии пришел посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Дипломат отметил, что малый и средний бизнес являются одним из главных драйверов экономики Казахстана. Внедряются новые правила согласно международным стандартам для того, чтобы бизнес и инвестиции начали увеличиваться.

«Азербайджан для нас является ключевым торгового-экономическим партнером на Южном Кавказе. Политический диалог между странами очень доверительный, интенсивный. Завершение пандемии, снятие ограничений, открытие прямых авиарейсов - все это будет способствовать укреплению инвестиционных и экономических связей», - отметил Сержан Абдыкаримов.

Вслед за выступлением делегации площадка миссии была предоставлена для церемонии подписания двусторонних документов между бизнес-структурами Азербайджана и Казахстана и проведению двусторонних переговоров в формате B2B.

В мероприятии приняли участие также заместитель председателя Агентства малого и среднего бизнеса Азербайджана Руфат Атакишиев, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане – AZPROMO Зухраб Надиров, а также представители KPMG и местные предприниматели.

По словам организаторов, основной целью миссии является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными азербайджанскими импортерами, трейдерами и дистрибьютерами.

Отметим, Президент Казахстана на встрече с Президентом Азербайджана в августе 2022 года заявил, что правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов.