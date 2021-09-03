На 30 миллионов тенге обманула аферистка реализаторов телефонов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 30 миллионов тенге обманула аферистка реализаторов сотовых телефонов в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как установлено полицейскими Алмалинского района Алматы, 22-летняя гражданка А., представившись розничным реализатором сотовых телефонов, получила у оптовых поставщиков мобильные устройства, а в итоге – ни телефонов, ни денег.

«В полицию с заявлением официально обратились четыре частных предпринимателя, которые оценили нанесенный материальный ущерб в 30 миллионов тенге. Подозреваемая задержана и привлечена к уголовной ответственности по ст.190 УК РК. Ее личность проверяется на причастность к другим аналогичным эпизодам. В этой связи, сообщаем гражданам свои контакты, по которым другие потерпевшие могут связаться со следователями: 8-708-707-92-02 и 8-705-555-77-63», – проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.



