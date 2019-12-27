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На 30 декабря назначен дополнительный поезд из столицы в Алматы

27 Декабря 2019 19:01
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На 30 декабря назначен дополнительный поезд из столицы в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 декабря назначен дополнительный поезд из столицы в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

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«Открывается продажа проездных документов (билетов) на пассажирский поезд № 202/201 «Нур-Султан-1-Алматы-2» отправлением на один рейс 30 декабря 2019 года. Время отправления поезда – 22:03», - говорится в информации.

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Ключевые слова: КТЖ, Нур-Султан, Алматы, Транспорт,
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