На 30 декабря назначен дополнительный поезд из столицы в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 декабря назначен дополнительный поезд из столицы в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«Открывается продажа проездных документов (билетов) на пассажирский поезд № 202/201 «Нур-Султан-1-Алматы-2» отправлением на один рейс 30 декабря 2019 года. Время отправления поезда – 22:03», - говорится в информации.