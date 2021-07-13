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    15:30, 13 Июль 2021 | GMT +6

    На 30,4% сократилась преступность среди подростков в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На 30,4% сократилась преступность среди несовершеннолетних в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В департаменте полиции Жамбылской области состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года.

    По словам начальника ДП области Жаната Сулейменова, за шесть месяцев снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, краж.

    Улучшена раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Повысился уровень безопасности на улицах и в других общественных местах.

    За отчетный период наблюдается рост числа ДТП, фактов мошенничества. Преступность среди несовершеннолетних сократилась на 30,4%.

    Жанат Сулемйенов отметил, что в целом, оперативная обстановка в области оценивается как стабильная.

    В ходе совещания также были заслушаны отчеты о проделанной работе начальников управлений ДП, городских и районных отделов полиции. До личного состава были доведены задачи, поставленные министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым на заседании коллегии МВД РК.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Жамбылская область Статистика Правоохранительные органы Молодежь
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