ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 30,4% снизилось количество краж скота в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Борьба со скотокрадством является одной из приоритетных задач подразделений полиции Алматинской области. По итогам девяти месяцев стражам порядка удалось сократить число зарегистрированных фактов скотокрадства на 30,4%.

«За девять месяцев силами полиции раскрываемость скотокрадства в регионе улучшена на 0,8%. Из общего количества похищенного скота полицейским удалось вернуть законным владельцам 1021 голову скота. Это чуть больше половины из всего похищенного скота за данный период.

Мы провели ряд целевых оперативно-профилактических мероприятий, позволивших раскрыть 96 ранее совершенных краж, в том числе 37 категории прошлых лет. Во взаимодействии с ветеринарными службами выявлено 347 правонарушений, предусмотренных ст. 406 КоАП РК, за перевозку скота и мясной продукции без соответствующих документов с составлением материалов, виновные подвергнуты штрафам на сумму более 9 млн тенге», – резюмировал заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.



