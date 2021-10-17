На 30,4% снизилось количество краж скота в Алматинской области
Борьба со скотокрадством является одной из приоритетных задач подразделений полиции Алматинской области. По итогам девяти месяцев стражам порядка удалось сократить число зарегистрированных фактов скотокрадства на 30,4%.
«За девять месяцев силами полиции раскрываемость скотокрадства в регионе улучшена на 0,8%. Из общего количества похищенного скота полицейским удалось вернуть законным владельцам 1021 голову скота. Это чуть больше половины из всего похищенного скота за данный период.
Мы провели ряд целевых оперативно-профилактических мероприятий, позволивших раскрыть 96 ранее совершенных краж, в том числе 37 категории прошлых лет. Во взаимодействии с ветеринарными службами выявлено 347 правонарушений, предусмотренных ст. 406 КоАП РК, за перевозку скота и мясной продукции без соответствующих документов с составлением материалов, виновные подвергнуты штрафам на сумму более 9 млн тенге», – резюмировал заместитель начальника ДП Алматинской области Данияр Мендебаев.