На 30,4 процента увеличился объем прямых иностранных инвестиций в экономику РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам I полугодия 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан увеличился на 30,4% и составил $11,1 млрд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Официальный сайт Премьер-Министра Республики Казахстан.

В разрезе отраслей наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности — на 57,2%, торговле — на 45,8%, горнодобывающей промышленности — на 27,1%, транспорте — на 20,4%.

Рост притока капитала наблюдается по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана. Так, приток ПИИ из Нидерландов составил – $3,3 млрд (рост на 24,5%), США – $2,1 млрд (рост на 87,7%), Швейцарии – $1,3 млрд (рост на 86,7%), РФ – $704,9 млн (рост на 17,0%), КНР – $508,7 млн (рост на 63,7%), Бельгии – $459,5 млн (рост на 4,3%), Турции – $388,7 млн (рост на 79,9%), Южной Кореи – $233,0 млн (рост на 33,1%).

В разрезе регионов наибольшую инвестиционную активность показали Атырауская область – $3,6 млрд (рост на 15,4%), город Алматы – $3,0 млрд (рост на 26,3%), ВКО – $1,3 млрд (рост на 72,8%).

Положительная динамика также наблюдается в Павлодарской области – $514 млн (рост на 21,7%), Костанайской области – $496,4 млн (рост в 2,2 раза), Актюбинской области – $410,1 млн (рост на 53,2%), городе Нур-Султан – $308,6 млн (рост на 10,2%), Мангистауской области – $302,9 млн (рост на 98,8%), Туркестанской области – $137,8 млн (рост на 85,1%), городе Шымкент – $64,1 млн (рост на 22,4%).

Привлечение иностранного капитала и технологий в экономику страны является приоритетной задачей Правительства Республики Казахстан.

В рамках цели по дальнейшей диверсификации национальной экономики и повышению устойчивости ее роста Правительством ведется последовательная работа по доведению темпов притока прямых иностранных инвестиций до $30 млрд в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 г.