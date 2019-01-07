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На $3 млрд уменьшился внешний долг Казахстана
7 Января 2019 13:00 164
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК сообщил об изменениях во внешнем долге Казахстана за III квартал прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
За 9 месяцев 2018-го госдолг составил 161,5 млрд долларов, или 94% к ВВП. Таким образом, внешний долг республики снизился на 3 млрд долларов, сообщают в Нацбанке. Причиной тому послужило изменение во всех сферах экономики.
По данным регулятора, в структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность - 63,7%, внешний долг других секторов перед несвязанными кредиторами занимает 25,7%, государственный внешний долг Правительства и Нацбанка составляет 7,1%.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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