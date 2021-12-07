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На 3 млн тенге оштрафованы продавцы алкоголя в Таразе

7 Декабря 2021 14:20
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На 3 млн тенге оштрафованы продавцы алкоголя в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге оштрафованы жамбылские предприниматели за нарушения требований продажи алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области регулярно проводят рейды по соблюдению правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Стражи порядка ежедневно обследуют торговые объекты.

Так, около 01:30 в одном из магазинов Тараза был выявлен факт несоблюдения временных рамок для торговли алкоголем. Установлено что 30-летний владелец магазина реализовал крепкий алкогольный напиток в неустановленное время. На индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по статье 200 КоАП РК части 3.

Аналогичное правонарушение совершили и два продавца магазинов областного центра. Они продали алкогольную продукцию несовершеннолетним. Виновники привлечены к ответственности по статье 200 части 3 КоАП РК. Теперь нарушителям грозит штраф.

Всего с начала года полицейскими к административной ответственности по статье 200 КоАП РК было привлечено 131 лицо, наложено штрафов на общую сумму свыше 3 млн тенге.

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#Жамбылская область  
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