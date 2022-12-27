Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца

27 Декабря 2022, 18:12
На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманула интернет-знакомая акмолинца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 32-летний акмолинец. По показаниям мужчины, в 2021 году он познакомился с 25-летней жительницей Северо-Казахстанской области на сайте знакомств.

В процессе онлайн-общения с августа 2021 года по сентябрь 2022 года женщина завладела денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, в сумме 3 млн тенге. Одновременно с этим интернет-знакомая отказывалась от реального общения.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».


Новости по теме
Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области
40 нарушений ПДД и неоплаченные штрафы: водителя задержала полиция Туркестанской области
15 лет лишения свободы грозит семейной паре за хранение мефедрона в Актобе
Теги:
Читайте также
27-летний водитель авто погиб при ДТП в Карагандинской области
40 нарушений ПДД и неоплаченные штрафы: водителя задержала полиция Туркестанской области
15 лет лишения свободы грозит семейной паре за хранение мефедрона в Актобе
Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев
Наркотики пытался пронести россиянин из Узбекистана в Казахстан
Бывшего ректора ЖенПУ осудили на 7 лет
Труп таксиста с ножевыми ранениями нашли в Алматинской области
Крупную партию марихуаны изъяли в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Базовую пенсию увеличат в Казахстане
2 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
3 Назначен аким Сауранского района Туркестанской области
4 Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0
5 Отопление временно отключат в нескольких домах Экибастуза

Лента новостей