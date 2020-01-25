На 3 млн тенге обманул жителя Кокшетау мошенник

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманул жителя Кокшетау 37-летний мошенник, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 22 января в дежурную часть управления полиции областного центра поступило заявление 59-летнего местного жителя о том, что малознакомый мужчина по имени Руслан в августе прошлого года обманным путем завладел денежными средствами в сумме 3 млн тенге в качестве оплаты за оформление земельного участка.

«Как стало известно, три года назад пострадавший познакомился со злоумышленником в одном из местных банков, а в августе 2019 года при случайной встрече Руслан сообщил потерпевшему, что занимается земельными участками и при желании поможет приобрести участок земли в районе ул. Наурызбай Батыра за небольшую сумму. Для этого нужно было открыть счет на имя покупателя и положить туда деньги в размере 2 млн. 400 тыс. тенге. Руслан предложил помочь и открыл ему счет, положил все деньги на имя пострадавшего, а после пообещал, что позвонит, как оформит все документы», - отметили в ведомстве.

21 января 59-летний мужчина получил уведомление, что у него просрочка в нескольких микрокредитных организациях на 600 тысяч тенге, обратился в ЦОН, где подтвердили, что у него имеется задолженность. Пострадавший пришел в банк, где был открыт счет для оформления земельного участка, однако ему сообщили, что на счету денег у него нет. Не понимая, в чем дело, мужчина обратился в полицию за помощью. Сотрудники полиции УП города Кокшетау возбудили досудебное производство по ст. 190 УК РК (мошенничество).

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчина признал свою вину и был водворен в ИВС УП города Кокшетау. По его словам, он вошел в доверие к потерпевшему, сделал доступ к его счету через интернет, все деньги перевел на банковские карты знакомых, а после снял деньги и потратил на личные потребности. Но на этом он решил не останавливаться, так как у него были все копии документов пострадавшего, задержанный оформил на его имя займы в нескольких микрокредитных организациях», - добавили в ведомстве.