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На 3 млн тенге обманул акмолинца житель Караганды

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 19:51
На 3 млн тенге обманул акмолинца житель Караганды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ранее совершенное преступление раскрыли акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Аршалынского отдела полиции обратился житель столицы с заявлением о факте мошенничества. Мужчина сообщил, что случайный знакомый, обманным путем завладел принадлежащей ему дизельной станцией. Сумма ущерба составила 3 млн тенге.

По показаниям потерпевшего, он разместил объявление о сдаче в аренду дизельной станции с номером своего телефона в соцсетях, по которому впоследствии с ним и связался злоумышленник. Мужчина назначил встречу потерпевшему на территории якобы принадлежащего ему строительного объекта, и убедил, что дизельная станция будет функционировать на данном объекте. Заплатив заявителю предоплату, злоумышленник отключил телефон и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Аршалынского РОП установили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Караганды, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество.

Управлением полиции департамента данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Ведется следствие.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество   Актау  
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