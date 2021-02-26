На 3,9% вырос объем производства в обрабатывающей промышленности РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 3,9 процента. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, промышленная отрасль составляет одну четвертую часть экономики страны, 27,1 процента. Доля обрабатывающей промышленности приблизилась к половине промышленного производства. В прошлом году, впервые за последние 20 лет был достигнут самый высокий показатель – 48,7 процента. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП в 2020 году составила 12,7 процента. Введенные за годы индустриализации предприятия способствовали увеличению производства в обрабатывающей промышленности», – сказал Б.Атамкулов.

По его словам, в рамках Карты индустриализации в 2010-2020 годах реализовано 1 527 проектов общей стоимость около 9,1 триллиона тенге. Создано 212 тысяч рабочих мест. Предприятия отрасли в прошлом году произвели продукции на 13 триллионов тенге. Это в 4,4 раза больше, чем до начала индустриализации. С начала индустриализации произведено промышленной продукции на 74,5 триллиона тенге. За этот период предприятия отрасли уплатили 9 триллионов тенге налогов, с ростом в 3 раза. Это в 6 раз больше, чем было затрачено государственных средств на проведение политики индустриализации. С начала реализации Программы индустриализации в обрабатывающую промышленность привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 38,6 миллиарда долларов США.

Министр отметил, что, несмотря на пандемию, в 2020 году наблюдалась положительная динамика в основных показателях развития промышленности. Производительность труда выросла на 3,5 процента, объем инвестиций на 3 процента, доля продукции с высокой добавленной стоимостью на 4,9 процента. По итогам прошлого года, общий объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 3,9 процента.