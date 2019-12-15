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На  3,9 млн тенге поощрили акмолинцев за помощь полиции

15 Декабря 2019 00:52
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На  3,9 млн тенге поощрили акмолинцев за помощь полиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сумму более 3,9 миллионов тенге поощрили 124 акмолинцев за помощь в раскрытии преступлений и поддержание общественного порядка полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«На сегодня в департаменте полиции функционируют 240 общественных формирований правоохранительной направленности. Полицейские отмечают, движение общественных помощников полиции в регионе набирает обороты, и объединяет уже более тысячи человек. Это люди, чья активная гражданская позиция позволяет совместными усилиями обеспечивать правопорядок. Также в охране общественного порядка принимают участие более 1600 работников различных предприятий и организаций региона», - рассказали в ведомстве.

Только в этом году за помощь полиции 124 акмолинца поощрены денежными премиями на общую сумму свыше 3,9 миллионов тенге. В 2019 году они помогли полицейским раскрыть более 600 преступлений.

В последние годы полицейские возрождают в регионе институт консьержей.

«Помощь «старших по подъезду» неоценима при проведении профилактической работы по предупреждению квартирных краж, выявлении фактов нарушения общественного порядка. Налажена связь и с председателями КСК, стражи порядка выходят с инициативой установки видеокамер в подъездах и дворах многоэтажек, и зачастую эти инициативы находят поддержку. Кроме того, для оказания помощи в поддержании правопорядка в каждом участковом пункте полиции созданы советы общественности из числа ветеранов органов внутренних дел. Они оказывают помощь участковым инспекторам полиции при проведении подворных обходов, выявлении людей, склонных к совершению преступлений, а также проведении с населением профилактической работы», - добавили полицейские.

Настоящая проблема сельчан в регионе – скотокрадство. Причин несколько: это и неконтролируемый выпас скота, несвоевременное обращение в полицию при обнаружении пропажи скотопоголовья, отсутствие таврирования и биркования скота. В раскрытии преступлений это категории, помощь стражам порядка оказывают, пожалуй, самые многочисленные отряды «Сакшы» и «Сарбазы», их в регионе 149.

В числе активных помощников полиции и волонтеры. К примеру, незаменима помощь волонтеров в поиске без вести пропавших людей.

Возможности социальных сетей и интернет - ресурсов сегодня активно используются волонтерами области, позволяя в считанные минуты распространять информацию о пропавшем человеке, а затем оперативно сообщать в полицию информацию о его возможном местонахождении. Стоит отметить, что такая практика совместного проведения поисковых мероприятий уже принесла положительные результаты.

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Ключевые слова: Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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