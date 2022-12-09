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На 3,8 млн тенге обманул лжемебельщик жителей Мангистауской области

9 Декабря 2022, 13:35
На 3,8 млн тенге обманул лжемебельщик жителей Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Фальшивый мебельщик обманул жителей Мангистауской области почти на 4 млн тенге. Полицейскими задержан подозреваемый, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенник обманул горожан, предложив им фиктивные услуги по изготовлению мебели для квартир. Девять потерпевших обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составляет 3,8 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 26-летний местный житель. Факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.


Фото: berlaere.nl
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