На 3,7 млн тенге оштрафовали подрядчика, вырубившего деревья вдоль русел рек Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городском суде вынесли приговор по делу о вырубке деревьев компанией подрядчиком в ходе проекта расчистки русел рек Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, проект по расчистке русел рек Актобе вызвал бурю возмущения среди населения. В ходе проекта, который должен был предотвратить будущие паводки в Актобе, были вырублены десятки деревьев вдоль русел рек, забиты родники, резко снизился уровень воды в реках. По поручению Президента для оценки ситуации в регион приезжал министр экологии Магзум Мырзагалиев.

В ходе проведения проверки было выявлено, что подрядчики незаконно вырубили деревья, некоторые из которых были занесены в красную книгу.

По результатам рассмотрения уголовного дела на директора фирмы подрядчика ТОО «Берекелді» Нурдина Усепова был наложен штраф в размере 3,7 млн тенге по статьям 340 и 339 УК РК.

«Признать виновным по статьям уголовного кодекса «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами», «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников» руководителя ТОО «Берекелді» Н. Усепова и наложить на него штраф в сумме 3 млн 787 тысяч тенге», - постановил судья городского суда Жанас Куанышев.