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На 3,5% выросла экономика Казахстана за 10 месяцев

10 Ноября 2021 09:21
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На 3,5% выросла экономика Казахстана за 10 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны за 10 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в январе-октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%, а деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%.

«Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность»,- заключил министр.


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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики   #Асет Иргалиев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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