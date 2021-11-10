На 3,5% выросла экономика Казахстана за 10 месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны за 10 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-октябре текущего года рост экономики Казахстана составил 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение динамики роста в секторе услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокая динамика роста экспорта и сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в январе-октябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%, а деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%.

«Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность»,- заключил министр.