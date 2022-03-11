На 3,5 млрд тенге защищены имущественные права актюбинских бизнесменов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В прошлом году региональной Палатой предпринимателей были защищены имущественные права актюбинских предпринимателей на общую сумму более 3,5 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала директор палаты предпринимателей Дана Бекбауова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Д. Бекбауовой, за 12 месяцев прошлого года в Палату предпринимателей поступило 159 обращений по линии защиты бизнеса, из них 150 обращений были решены положительно, оставшиеся обращения на рассмотрении.

«При этом сумма защищенных имущественных прав предпринимателей составила свыше 3, 575 млрд тенге, тогда как в 2020 году этот показатель составил 2,3 млрд тенге», - сказала Д.Бекбауова.

В основном предприниматели жаловались на земельные вопросы, вопросы по участию в суде, на невыполнение договорных обязательств, административные барьеры, закупки, налогообложение, санитарные требования, действия или бездействие должностных лиц.

В ходе заседаний Совета по защите прав предпринимателей было рассмотрено 20 вопросов, связанных с защитой бизнеса и выявленными административными барьерами. Было положительно решено 14 вопросов, а 6 вопросов находятся в работе.

«Был выявлен 31 административный барьер, в их числе 25 административных барьеров республиканского характера, 16 из которых были включены в республиканский реестр проблем предпринимателей. Также выявлено 6 административных барьеров местного характера, которые наши свое решение», - добавила Бекбауова.