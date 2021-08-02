Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

На 3,5 года за интернет-мошенничество осуждена жительница Жамбылской области

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
2 Августа 2021, 13:01
На 3,5 года за интернет-мошенничество осуждена жительница Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Жамбылской области осуждена на 3,5 года лишения свободы за интернет-мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, жительница Жамбылской области 1995 года рождения принимала заказы на женскую одежду через свой Instagram- аккаунт и в виде предоплаты получила более 2 миллионов тенге от более чем 40 человек.

«Не имея в наличии товара, она принимала заказы со 100-процентной предоплатой, обещая осуществить доставку товара посредством курьерской службы. Учитывая, что курьерской службой товары доставляются в среднем в течение недели, это обстоятельство позволило ей продолжить преступные действия и обманывать других лиц таким способом», – сказал С. Адилов.

Начальник Департамента рассказал об аналогичном преступлении, раскрытом в Карагандинской области, где группа молодых людей в возрасте 20-25 лет разместила на торговых площадках в интернете объявление по продаже автозапчастей. От этой группы пострадали 23 гражданина, общая сумма материального ущерба составила более 4 миллионов тенге.

По данному делу суд вынес приговор, назначив участникам группы наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 3,5 года.

Жамбылская область   Судебный процесс   Криминал  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных