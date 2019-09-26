На 3,5 года осудили и.о. руководителя отдела ЖКХ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Меркенский районный суд вынес приговор по делу руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Меркенского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

Прокуратура Меркенского района проанализировала деятельность акимата района по соблюдению законности при расходовании бюджетных средств, выделенных на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью, и выявила, что при составлении проектно-сметной документации системы видеонаблюдения допущено завышение стоимости устройств и строительных работ.

«Исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ А. Асильбайулы, как ответственное лицо, незаконно используя свои должностные полномочия, принял при составлении ПСД по установке систем видеонаблюдения на четыре улицы района необоснованно завышенную сумму. Не была также проведена соответствующая экспертиза. В итоге государству причинен ущерб в размере 3,2 млн. тенге», - пояснил руководитель пресс-службы надзорного органа Кайсар Бекмуратов.

Приговором Меркенского районного суда А. Асильбайулы признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и осужден к трем годам шести месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе.

Причиненный государству ущерб возмещается, уточнили в прокуратуре Жамбылской области.