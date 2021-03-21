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    11:28, 21 Март 2021 | GMT +6

    На 3,4 млрд тенге пострадали казахстанцы от интернет-мошенников в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 14 тысяч случаев интернет-мошенничества зарегистрировано в Казахстане в 2020 году. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство торговли и интеграции Респубики Казахстан, рассмотрев ваш запрос касательно правонарушений в электронной торговле, связанных с интернет-мошенничеством, сообщает следующее. По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан количество зарегистрированных интернет-мошеничеств за период 2020 года составило 14220 случаев (в 2018 году – 517 случаев, в 2019 году – 7769 случаев)», - написал Бахыт Султанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Сумма причиненного ущерба от таких действий, по его словам, составила 3,4 млрд тенге.

    «В целях усиления защиты прав потребителей 25 июня 2020 года министерством принят 1-й пакет поправок в Закон «О защите прав потребителей», в результате которых: урегулирован трехступенчатый механизм рассмотрения жалоб потребителей (I уровень – продавец и/или институты досудебного рассмотрения споров; II уровень – уполномоченный орган; III уровень – судебные органы); введен как «государственный», так и «общественный» контроль; повышен статус рассмотрения проблем потребителей до Межведомственного совета при Правительстве; создана и введена в эксплуатацию Единая информационная система приема потребительских жалоб. В прошлом году в СМИ размещено 5483 информативных публикаций. Кроме того, изготовлены 20 видео- и аудиороликов, которые прокручивались на местных теле- и радиоканалах, установлены 340 баннеров, размещенных в часто посещаемых местах (ЦОНах, банках)», - отметил министр.

    «В целом, информационно-просветительская деятельность является приоритетной для министерства. Это связано с тем, что в большинстве случаев защищенность потребителя зависит от уровня его правовой грамотности. Такой подход потребителей стимулирует бизнес к повышению уровня обслуживания. Поэтому мы активизируем работу по информированию потребителей об их правах и обязанностях», - заключил Б. Султанов.



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