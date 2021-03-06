На 3,1% вырос объем производства в металлургической отрасли Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам января 2021 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности. В металлургии объем производства вырос на 3,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

К примеру, по направлению черной металлургии в АО «АрселлорМиттал Темиртау» наблюдается рост производства стали на 2,1 %. Напомним, предприятие специализируется на производстве плоского и сортового проката, в том числе с полимерным, цинковым и алюминиевым покрытием, а также производит агломерат, железорудный и угольный концентрат, кокс, чугун, сталь, в том числе непрерывнолитые слябы, штрипс, лонжеронную полосу, электросварные трубы и сопутствующую продукцию доменного и коксохимического производств.

«Таразкий металлургический завод» увеличил производство ферросиликомарганца на 91 %. Завод является интегрированным производителем ферросплавов, электродной массы и фосфорной продукции. Промышленная зона составляет 632 га — это плавильные цеха, административные здания, склады. Инфраструктура позволяет обслуживать 13 печей общей мощностью 400 тысяч тонн сплавов в год.

«Темиртауский электрометаллургический комбинат» увеличил объем производства ферросплавов на 1%. Основной деятельностью компании является добыча марганцевой руды и известняка, производство из них ферросплавов и карбида кальция, и их реализация. Имея собственную сырьевую базу и производственные мощности, завод создал полный производственный цикл: сырье – производство – готовый продукт.

Вся продукция имеет сертификаты соответствия Республики Казахстан. Контроль качества продукции выпускаемой комбинатом осуществляется аккредитованным испытательным центром. Контроль выброса вредных веществ в атмосферу осуществляет аттестованная санитарная лаборатория отдела охраны.

В цветной металлургии рост объема производства составил 6,6%. В свою очередь, «Корпорация Казахмыс» увеличила объем производства золота в слитках на 52% и серебра в гранулах - на 33%.

В «Тау-Кен Алтын» наблюдается рост производства аффинированного золота на 4% и аффинированного серебра на 46,7%.

Казахстанская металлургическая компания «Кастинг» увеличила объем производства катодной меди на 19%. Освоив уникальные технологии комплексной переработки вторичного сырья, используя собственные разработки и ноу-хау, на сегодняшний день компания выпускает широкий спектр продукции из черных и цветных металлов: стальную заготовку, мелющие шары и стержни, арматурный прокат, катодную медь и медные изделия, бронзу, латунь, алюминиевые и свинцовые сплавы.