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    07:29, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 292 млрд тенге получили казахстанцы пособия по инвалидности и потере кормильца с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 232,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 59,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В сентябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,7 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 5,5 млрд тенге.

    По состоянию на 1 октября 2021 года, численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 134,3 тыс. человек.

    Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

    На 1 октября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 743 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 995 тенге.

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