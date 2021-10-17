На 292 млрд тенге получили казахстанцы пособия по инвалидности и потере кормильца с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по сентябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 232,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 59,8 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В сентябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,7 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 5,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября 2021 года, численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 134,3 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 октября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 48 743 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 995 тенге.