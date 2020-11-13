На 28% снизилась преступность в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об уровне преступности и обеспечении полицейскими безопасности граждан рассказал на брифинге начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За десять месяцев текущего года преступность снизилась на 28%, - сообщил глава жамбылского гарнизона. - При этом сократилось количество краж, в том числе карманных и сотовых телефонов, изнасилований, разбойных нападений, скотокрадств, грабежей и хулиганств. На 27% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых».

По словам спикера, уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в Жамбылской области в данное время один из самых низких по республике и составляет 57, когда в среднем по регионам Казахстана этот показатель составляет 84.

«В результате принимаемых мер на 34% сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних. Также на 25% сократилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе на 33% - связанных с их половой неприкосновенностью», - подчеркнул Жанат Сулейменов.

По его словам, помимо выполнения своих основных функций – обеспечения безопасности граждан и борьбы с преступностью, сотрудники полиции привлечены к обеспечению карантинных мероприятий.

«По области сформирована 51 мобильная группа, куда вошли и сотрудники полиции. Обследовано 11 тысяч 250 объектов. Выявлено 656 правонарушений. По 368 фактам сотрудниками СЭС наложено штрафов на сумму 45,5 млн. тенге», - сообщил спикер.

«Работа по реализации поручений Главы государства, МВД и акимата Жамбылской области, направленных на повышение качества профилактической работы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности, будет продолжена, оперативная обстановка в области остается стабильной», - заверил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.