На 270 млрд тенге могут пополнить бюджет земельные аукционы - Тимур Кулибаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев рассказал о потенциале земельных аукционов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Потенциал земельных аукционов используется очень слабо. Мы собрали информацию за 2018 год: 17100 разрешений было выдано на земельные участки – это порядка 200-250 тысяч га и всего 1100 участков было выделено методом земельных аукционов. Мы видим, что это большой потенциал для повышения доходов государства», - сказал Тимур Кулибаев на IV Форуме по защите бизнеса.
В качестве примера он привел Алматы.
«По примеру города Алматы начальная стоимость участков увеличилась до 88 раз в ходе аукционов. А потенциал бюджета при прохождении через аукцион более 270 млрд тенге. Все эти высвободившиеся средства могут быть направлены социально уязвимых слоев населения, повышение зарплат», - отметил спикер.
Также Т. Кулибаев напомнил о стоящей задаче по сокращению участия госсектора в экономике.
«Сокращение участия государства в экономике. На сегодняшний день более 7 тысяч предприятий государственного и квазикгоссектора функционируют. Елбасы поставил задачу по сокращению участия государственных предприятий в экономике. Мы совместно с Правительством провели аналитическую работу по вопросам оптимизации предприятий квазигоссектора, их видов деятельности, а также оптимизации госзаданий», - заключил он.
- Тимур Кулибаев заявил о снижении давления на бизнес
- Ерболат Досаев выступил на Форуме инновационных финансовых технологий
- Ослабление тенге объяснили в Нацбанке
- Незаконные проверки бизнеса выявили в Северном Казахстане
- Сотрудничество Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
- В какие страны чаще всего переводят деньги казахстанцы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана