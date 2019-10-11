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На 270 млрд тенге могут пополнить бюджет земельные аукционы -  Тимур Кулибаев

11 Октября 2019 13:16
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На 270 млрд тенге могут пополнить бюджет земельные аукционы -  Тимур Кулибаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев рассказал о потенциале земельных аукционов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Потенциал земельных аукционов используется очень слабо. Мы собрали информацию за 2018 год: 17100 разрешений было выдано на земельные участки – это порядка 200-250 тысяч га и всего 1100 участков было выделено методом земельных аукционов. Мы видим, что это большой потенциал для повышения доходов государства», - сказал Тимур Кулибаев на IV Форуме по защите бизнеса.

В качестве примера он привел Алматы.

«По примеру города Алматы начальная стоимость участков увеличилась до 88 раз в ходе аукционов. А потенциал бюджета при прохождении через аукцион более 270 млрд тенге. Все эти высвободившиеся средства могут быть направлены социально уязвимых слоев населения, повышение зарплат», - отметил спикер.

Также Т. Кулибаев напомнил о стоящей задаче по сокращению участия госсектора в экономике.

«Сокращение участия государства в экономике. На сегодняшний день более 7 тысяч предприятий государственного и квазикгоссектора функционируют. Елбасы поставил задачу по сокращению участия государственных предприятий в экономике. Мы совместно с Правительством провели аналитическую работу по вопросам оптимизации предприятий квазигоссектора, их видов деятельности, а также оптимизации госзаданий», - заключил он.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Экономика,
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Азамат Сыздыкбаев

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