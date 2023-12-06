На 2,7 млн тенге оштрафовали костанайских рыбаков за видео в Tik Tok

Всего в отношении костанайских рыбаков было оформлено около 160 административных дел. Общая сумма штрафа составила 2 725 500 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Перечень нарушений составляют осуществление любительского или промыслового рыболовства без разрешительных документов, в том числе за рыболовство в нерестовый период рыбы, либо на нерестовых зонах, где запрещается промысловый лов рыбы круглый год. Для того чтобы предотвратить правонарушения со стороны рыбаков, ежегодно весной и осенью проводятся оперативно-профилактические мероприятия и природоохранные акции такие как «Нерест», «Браконьер», «Чистые водоемы». Целью данных акций является сохранение биологического разнообразия и обеспечение рационального использования животного и растительного мира, а также развитие экологического воспитания, образования и просвещения населения.

Фото: Рыбная инспекция Костанайской области

- К примеру, весной пресечена попытка осуществления незаконного промыслового лова в нерестовом участке «Халвай» с применением запрещенных орудий лова. По данному факту у правонарушителя изъяты орудия лова в количестве двух штук, а также возбуждено административное дело, которое направлено в суд для принятия процессуального решения. Решением суда правонарушитель признан виновным и ему наложен штраф в размере 69 000 тенге, – пояснил руководитель отдела рыбной инспекции по Костанайской области Даут Тажибаев.

Помогают в этом и местные жители. К примеру, по сообщению жителей города Рудного выявлено 4 факта незаконного рыболовства на реке Тобол.

Еще рыбаки «попадаются» на публикации своих материалов в социальных сетях.

Фото: Рыбная инспекция Костанайской области

- Так в ходе мониторинга 8 июня 2023 года в приложении TikTok на аккаунте принадлежащему гражданину «А» (житель Костанайской области) обнаружено видеозапись с признаками незаконного лова рыбных ресурсов. В целях установления личности и привлечения к ответственности виновных лиц видео направлено в Природоохранную полицию Костанайскойобласти. 9 июня личность виновных установлена и в отношении двух граждан возбуждены административные дела по статье 383 КРКоАП и наложен штраф в размере 34500 тенге, – рассказал спикер.

Сейчас как таковых ограничений по рыболовству нет, обычно они накладываются в весенний период. Рыбная инспекция напоминает о необходимости соблюдения правил рыболовства и правилах безопасности нахождения на льду, который еще не закрепился должным образом.