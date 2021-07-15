На 26 млн тенге оштрафовали нарушителей тишины в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Свыше 2000 человек нарушили тишину с начала года в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ежедневно в территориальные подразделения ДП Актюбинской области обращаются десятки граждан по фактам нарушения тишины, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц.

Участковые инспекторы полиции при возбуждении административного производства по признакам ст.437 «Нарушение тишины» Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях исходят из каждого конкретного случая. При этом учитываются все обстоятельства дела, установленные в ходе опроса потерпевших, соседей, нарушителей.

По итогам шести месяцев 2021 года, за нарушение тишины к административной ответственности привлечено 2341 лицо, в отношении которого вынесено постановление о наложении административного штрафа на сумму более 26 млн тенге.

Вместе с тем, участковые инспекторы полиции на постоянной основе проводят профилактическую беседу о недопущении нарушения тишины, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц и об ответственности за совершение указанного правонарушения.

Напомним, в настоящее время ограничительное время в будние дни с 22:00 до 9 часов утра, а в выходные и праздничные дни с 23:00 до 10 часов утра. Данное ограничение означает, что в ночное время должна соблюдаться полная тишина, то есть не допускаться шум, который может нарушить покой и отдых граждан.

