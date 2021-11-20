На 25% вырос транзит контейнеров через Казахстан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 10 месяцев 2021 года транзитные перевозки контейнеров через Казахстан составили свыше 880 тыс. двадцатифутовых эквивалента (ДФЭ). Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».
«В целом, транзит грузов через территорию Казахстана железнодорожным транспортом соответствует показателю уровня прошлого года.
Одним из популярных направлений грузоперевозок являются маршруты Китай- Европа – Китай. В январе - октябре объем перевозок в данном направлении вырос на 36% к прошлому году», - говорится в сообщении КТЖ.
Грузоперевозки через порты Каспийского региона с января по октябрь текущего года увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,6 млн тонн.
Объем перевозок через порт Актау превзошел показатели аналогичного периода 2020 года на 15% (более 2,9 млн тонн).
Экспорт зерна через морские порты за 10 месяцев 2021 года вырос, по сравнению с прошлым годом, на 56% и превысил 1,2 млн тонн.
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