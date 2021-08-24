На 25% увеличатся ненефтяные поступления в госбюджет в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ненефтяные поступления в республиканский бюджет увеличатся на 25% в 2022 году. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ваше рассмотрение выносится проект Закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Законопроект разработан с учетом последних изменений бюджетного законодательства, на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2025 года и направлен на повышение благосостояния каждого гражданина, постепенное восстановление экономики. Поступления на 2022 год прогнозируются на уровне 13 трлн тенге, с увеличением к плану текущего года на 431 млрд тенге. Ненефтяные поступления предусмотрены с ростом на 1,8 трлн тенге или на 25%. По нефтяным поступлениям запланировано снижение на 1,3 трлн тенге, в связи с постепенным возвращением к режиму накопления средств в Национальном фонде. Гарантированный трансферт определен в следующем году в размере 2,4 трлн тенге со снижением до 2 трлн тенге к 2024 году. В результате, доля ненефтяных поступлений будет расти с 5-6% в текущем году до 7,4% в 2024 году. Доходы республиканского бюджета, без учета трансфертов, составят в 2022 году 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге. Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 3,3% к ВВП в 2022 году до 2,5% в 2024 году», – сказал Е. Жамаубаев.

Министр отметил, что расходы республиканского бюджета сформированы с учетом общенациональных приоритетов до 2025 года. В 2022 году расходы составят 15,9 трлн тенге, с увеличением от плана текущего года на 577 млрд тенге. При этом, в структуре расходов доля социального сектора составит 50%.