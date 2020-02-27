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вчера 21:27
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вчера 21:23
На 25 участках автодорог в семи областях РК ограничено движение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей временно закрыты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».
В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 25 участках протяженностью 3 944 км. Это 15,8% всех автодорог республиканского значения:
1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231
2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426
3. Самара - Шымкент, км 773-956, Белогорка - Карабутак
4. Актобе - Атырау - Астрахань, км 11-175, Актобе - Шубаркудык
5. Актобе - Орск, км 16-235, Актобе - РФ
6. Северный обход г. Актобе, км 0-39
7. Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, км 0-258, Кандыагаш - Шалкар
8. Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай, км 0-231
9. Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи, км 7-66, Ушановское - Серебрянск
10. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау - К. Кайсенов
11. Алмат - Усть-Каменогорск, км 780-967, Аягоз - Калбатау
12.Екатеринбург - Алматы, км 555-729, Тобыл - СКО
13. Мамлютка - Костанай, км 180-386, СКО - Тобыл
14. Костанай - Аулиеколь - Сурган, км 7-232, Костанай - Акмолинская область
15. Жезказган - Петрпоавловск, км 340-377, Аркалык - Акмолинская область
16. Карабутак - Денисовка - Рудный - Костанай, км 231-504, Актюбинская область - Рудный
17. Денисовка - Жетикара - Мыктыколь - РФ, км 0-167
18. Калкаман - Керней, км 0-231
19. Кызылорда - Павлодар, км 1135-1367, Карагандинская область - Ленинский
20. Нур-Султан - Ерейментау - Шидерти, км 200-235, Акмолинская область - Шидерти
21. Усть-Каменогорск - Семей, км 10-198, Герасимовка - Семей
22. Семей - Кайнар, км 8-266
23. Семей - РФ, км 3-113
24. Омск - Майкапшагай, км 585-733, Павлодарская область - Семей
25. Екатеринбург - Алматы, км 374-540, РФ - Костанай
По всей республике работает 729 единиц техники.
АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.
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