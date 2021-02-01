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    19:05, 31 Январь 2021 | GMT +6

    На 25% снизилась преступность в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области обсудили итоги оперативно-служебной деятельности подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году в регионе зарегистрировали 4 766 преступлений. В целом уровень преступности сократился на 25%. Снижение коснулось практически всех видов преступлений, в том числе убийств, причинений вреда здоровью, разбоев, грабежей. Стало меньше фактов краж скота и хулиганств.

    «2021 год для системы внутренних дел объявлен Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». Предстоит большая работа по уверенному внедрению в работу полиции цифровизации, принципов концепции «слышащего государства». Приоритетной задачей являются качественные изменения полицейской системы: сервисной, открытой и готовой оперативно реагировать на нужды людей. На первый план выходят вопросы доверия людям в погонах», - отметили в пресс-службе.

    На имидже полицейских негативно отражаются каждый факт непрофессионального подхода, ДТП с участием сотрудников, факты совершения коррупционных правонарушений.

    «Прошу руководителей донести до каждого сотрудника: нарушителям служебно-воинской дисциплины не было и не будет никаких оправданий. Это позиция руководства страны, нашего министра и лично моё мнение. Даю вам все полномочия в рамках закона продолжать работу по очищению собственных рядов от недостойных сотрудников», - поручил на совещании начальник департамента Марат Тулебаев начальнику управления собственной безопасности Арману Атанову.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область 2020-Итоги года Борьба с преступностью Общество Послание Президента РК-2020 Правоохранительные органы Послание Президента РК
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