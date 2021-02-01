На 25% снизилась преступность в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области обсудили итоги оперативно-служебной деятельности подразделений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в прошлом году в регионе зарегистрировали 4 766 преступлений. В целом уровень преступности сократился на 25%. Снижение коснулось практически всех видов преступлений, в том числе убийств, причинений вреда здоровью, разбоев, грабежей. Стало меньше фактов краж скота и хулиганств.

«2021 год для системы внутренних дел объявлен Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция шаговой доступности». Предстоит большая работа по уверенному внедрению в работу полиции цифровизации, принципов концепции «слышащего государства». Приоритетной задачей являются качественные изменения полицейской системы: сервисной, открытой и готовой оперативно реагировать на нужды людей. На первый план выходят вопросы доверия людям в погонах», - отметили в пресс-службе.

На имидже полицейских негативно отражаются каждый факт непрофессионального подхода, ДТП с участием сотрудников, факты совершения коррупционных правонарушений.

«Прошу руководителей донести до каждого сотрудника: нарушителям служебно-воинской дисциплины не было и не будет никаких оправданий. Это позиция руководства страны, нашего министра и лично моё мнение. Даю вам все полномочия в рамках закона продолжать работу по очищению собственных рядов от недостойных сотрудников», - поручил на совещании начальник департамента Марат Тулебаев начальнику управления собственной безопасности Арману Атанову.