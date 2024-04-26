На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе

- Завершено досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 и 279 ч.1 УК (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности). С 2019 по 2023 годы руководитель ЖК «Safina» К. и директор одного из товариществ А., обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и «Алтын Орда» города Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд. тенге, сообщили в ведомстве.