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    10:06, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе

    дольщики
    Фото: gov.kz

    В Актобе дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    - Завершено досудебное расследование по ст.ст.190 ч.4 п.2 и 279 ч.1 УК (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности). С 2019 по 2023 годы руководитель ЖК «Safina» К. и директор одного из товариществ А., обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и «Алтын Орда» города Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд. тенге, сообщили в ведомстве.

    25 апреля т.г. прокуратурой г.Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц для рассмотрения по существу направлено в суд №2 г.Актобе.

    Теги:
    Мошенничество Недвижимость Регионы Жилье Прокуратура Актобе Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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