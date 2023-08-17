На 25,3 % выросло число казахстанцев с особыми потребностями, занимающихся спортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 3 года число лиц с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло в Казахстане на 25,3%. Если в 2020 году их было 38 352, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 51 325 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Больше всего занимающихся спортом лиц с особыми потребностями в Костанайской области – 5687 человек. Далее следуют Восточно-Казахстанская область (4997 человек) и город Астана (4514 человек). Большое число физически активных граждан в Туркестанской (4298 человек) и Жамбылской (4 057 человек) областях.

В ведомстве отметили, что в столице зафиксирован самый стремительный рост: за 3 года число занимающихся спортом лиц с особыми потребностями выросло на 3232 человека. На втором месте снова ВКО (+1585 человек), на третьем – Костанайская область (+1295 человек). В Жамбылской области рост составил 668 человек, в Туркестанской – 659 человек.

«Развитие массового спорта невозможно без создания условий для занятия физической культурой для лиц с особыми потребностями. В Казахстане функционируют 15 спортивных клубов и 3 школы для людей с особыми потребностями, а также 1 дирекция развития спорта в Алматинской области. Мы намерены делать спортивную инфраструктуру более доступной, поэтому сейчас идет работа по постройке 113 новых объектов в разных регионах страны», – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.