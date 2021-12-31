На 25,3 млрд тенге перевыполнен план налоговых поступлений в бюджет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области перевыполнен план поступлений налогов в государственный бюджет. Переисполнение составило 25,3 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в РСК рассказали представители департамента госдоходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План налоговых поступлений в госбюджет за 12 месяцев 2021 года выполнен на 107,3 процента, переисполнение составило 25,3 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 19,9 процента, переисполнение 62,1 млрд тенге.

В том числе республиканский бюджет исполнен на 102,1 процента при плане в 219 млрд тенге фактически собрано 223,8 млрд тенге, переисполнение составило 4,7 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым годом составил 18,7 процентов или 35,2 млрд тенге», - сказал руководитель управления анализа и прогнозирования ДГД Еркебулан Маретбаев.

План поступлений в местный бюджет составил 115,9 процента при плане в 129,9 млрд тенге было собрано 150,6 млрд тенге, перевыполнение составило 20,6 млрд тенге.

«Перевыполнение статистики налоговых поступлений показывает положительную динамику, на нее повлияли экономические показатели такие как увеличение зарплаты работников бюджетной сферы, рост курса валют, повышение цен на экспортные товары, черные металлы, нефть, результаты систематической работы сотрудников ДГД по администрированию налоговых и таможенных платежей в бюджет», - сказал Маретбаев.

По словам Е.Маретбаева, сотрудники ДГД обеспечили поступление дополнительных резервов на сумму 33,6 млрд тенге. Проведена работа по расширению налогооблагаемой базы в местный бюджет, при плане в 2,9 млрд тенге было исполнено 4,7 млрд тенге.