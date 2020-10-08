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На 24% сократилась доля снятия наличности по платёжным картам в РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Октября 2020, 09:24
На 24% сократилась доля снятия наличности по платёжным картам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество банкоматов в РК перевалило за 12 тысяч. Банки за многофункциональность: уже каждое четвёртое устройство из десяти позволяет клиентам не только снимать, но и вносить средства на карту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Выдача наличных средств по казахстанским и иностранным платёжным картам на территории РК за январь–август 2020 года составила 10,4 трлн тг. По сравнению с прошлым годом показатель практически не изменился, увеличившись лишь на 0,1%.

При этом доля снятия наличности от совокупного оборота по платёжных картам на территории РК сократилась с 59,9% до 35,8%, уступив первенство безналичным платежам. Заметим: всего 5 лет назад доля обналичивания средств превышала 90% от оборота.

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Сокращение объёмов обналиченных по картам средств наблюдалось в трёх регионах РК, в то время как в остальных был отмечен годовой рост — от 0,9% (Мангистауская область) до 27,7% (Алматинская область).

Самое заметное сокращение объёмов снятой наличности зафиксировано в Алматы (−28,2%). Впрочем, несмотря на такое снижение, именно на финцентр приходится наибольший среди регионов РК объём обналиченных средств (2,1 трлн тг).

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Подавляющее большинство снятий наличных средств с платёжных карт в РК происходит через банкоматы: за январь–август 2020 года 9,6 трлн тг — на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Объём средств, снятых через POS-терминалы в отделениях, сократился более чем в 2 раза в период пандемии и ограниченной работы БВУ РК, вследствие чего доля банкоматов в общем объёме снятия наличности выросла с 83,6% до 92,4%.

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Количество самих банкоматов к концу первого полугодия 2020 года впервые превысило 12 тысяч, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 10,8%. Рост обусловлен увеличением числа устройств с функцией Cash-in — на 36,4%, до 4,9 тыс. Их доля от общего количества банкоматов выросла за год с 33% до 40,6%.

Заметим, число устройств только с функцией выдачи, наоборот, сократились — на 1,7%, до 7,2 тыс. Держатели карт в РК предпочитают наиболее многофункциональные устройства, а банки, в свою очередь, идут им в этом навстречу.

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Почти треть всех банкоматов сосредоточена в Алматы (2,3 тыс.) и Нур-Султане (1,5 тыс.). По тысяче с небольшим банкоматов приходится на Туркестанскую область и город Шымкент, а также на Карагандинскую область.

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