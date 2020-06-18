На 24 объектах выявили нарушения мобильные группы Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау показали работу мобильных групп, которые ежедневно проводят мониторинг соблюдения санитарно-карантинных требований. В городе их четыре. В ходе рейда с участием журналистов проверили ЦОН, супермаркет и небольшие магазины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Члены мобильных групп обращали внимание на наличие масок и перчаток у сотрудников и клиентов, запас антисептика и моющих средств. Попросили показать книгу учёта температурного контроля. Их интересовал также график влажной уборки.

Главная цель - профилактика нарушений, отмечают представители мобильной группы. В ходе рейдов они разъясняют требования постановления главного государственного санитарного врача области.

«На сегодня мы охватили мониторингом 710 объектов по городу. Нарушения выявлены на 24. В суд переданы два материала по части 3 статьи 462 КоАП РК «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции», - рассказала главный специалист Темиртауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Мереке Мукашкалиева.

Наиболее частые нарушения - несоблюдение масочного режима, дистанции, отсутствие обязательного температурного контроля.

«В Темиртау действует более 8 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Мы хотим, чтобы бизнес ответственно относился к требованиям главного санврача. От нашей сознательности зависит эпидемиологическая ситуация. Разъясняем правила и в рамках мобильных групп, и онлайн - на страницах в социальных сетях«, - отметил д иректор Темиртауского филиала Палаты предпринимателей. Азиз Оразулы.

Напомним, в состав мобильных групп вошли специалисты санэпидемиологической службы, сотрудники МПС, представители местных исполнительных органов и филиалов НПП «Атамекен».