На 24 млн тенге оштрафованы рыбные браконьеры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мероприятиях по охране рыбных ресурсов рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с искусственным выращиванием рыбы, принимаются меры по сохранению и увеличению естественной популяции рыбных ресурсов. В частности, осуществляется борьба с браконьерством и регулирования рыболовства. С начала 2021 года государственными инспекторами выявлено порядка 1800 административных правонарушений, наложено 23,2 млн тенге штрафов. В весенний период в западном регионе страны проведена ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на создание благоприятных условий в период нереста, в том числе для осетровых видов рыб на водоемах Жайык-Каспийского бассейна», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

По его словам, данная акция проводится совместно с подразделениями МВД РК и Пограничной службы КНБ РК. В остальных регионах проведена рыбоохранная акция «Нерест».

Он озвучил результаты проведенных акций.

«В 2021 году в ходе акции «Бекіре» к административной ответственности привлечено 862 нарушителя, возбуждено 56 уголовных дел. На нарушителей наложен штраф на сумму 15,4 млн тенге. Из незаконного оборота изъято 31 тонна рыбы, 851 единиц орудий лова, 68 единиц плавательных и 21 единица транспортных средств. За причинённый ущерб предъявлено исков на сумму 13 млн тенге», - отметил спикер.

«В ходе рыбоохранной акции «Нерест» по республике составлено 683 административных протоколов, наложено штрафов на сумму более 11 млн тенге, изъято 361 запрещенных орудий лова, а также более 7 тонн рыбы», - заключил Н. Жунусов.