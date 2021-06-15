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    18:45, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    На 24 млн тенге обманула кокшетаусцев создательница пирамиды

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 60 акмолинцев обманула находчивая создательница финансовой пирамиды из Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Жители Кокшетау, получив приглашение вступить в группу в WhatsApp, согласились вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На заманчивое предложение откликнулось более 60 человек.

    «Собрав с доверчивых граждан более 24 млн тенге, администратор группы, уроженка Кокшетау, перестала выходить на связь. Это повлекло обращение обманутых вкладчиков в органы полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Злоумышленник установлен. Ведется следствие», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в прокуратуре, только в текущем году в Акмолинской области уже зарегистрировано четыре факта создания финансовой пирамиды, что в два раза больше данных за аналогичный период прошлого года.

    Акмолинцев призвали не поддаваться на уговоры мошенников и других вкладчиков, которые преследуют цель получения быстрой прибыли.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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