На 24 млн тенге обманула кокшетаусцев создательница пирамиды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 60 акмолинцев обманула находчивая создательница финансовой пирамиды из Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Жители Кокшетау, получив приглашение вступить в группу в WhatsApp, согласились вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль. На заманчивое предложение откликнулось более 60 человек.

«Собрав с доверчивых граждан более 24 млн тенге, администратор группы, уроженка Кокшетау, перестала выходить на связь. Это повлекло обращение обманутых вкладчиков в органы полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Злоумышленник установлен. Ведется следствие», - отметили в ведомстве.

Как добавили в прокуратуре, только в текущем году в Акмолинской области уже зарегистрировано четыре факта создания финансовой пирамиды, что в два раза больше данных за аналогичный период прошлого года.

Акмолинцев призвали не поддаваться на уговоры мошенников и других вкладчиков, которые преследуют цель получения быстрой прибыли.