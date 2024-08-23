На 23 млн тенге обманул аферист карагандинцев, обещая провести им отопление
На 23 млн тенге обманул аферист доверчивых жителей Караганды, обещая провести им центральное отопление, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Центрального отдела полиции УП города Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 36-летнего мужчину. Злоумышленник поместил в социальных сетях объявление о сантехнических услугах.
Аферист обещал провести в частных домах центральное отопление по ценам ниже рыночных, но при условии предоплаты. Девять жителей города попались на уловку проходимца, отправив на указанный в объявлении счет денежные средства. Но предложенной услуги так и не получили. Общая сумма нанесенного ущерба составила 23 млн тенге.
Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.