На 22% выросли за год пассажирские перевозки по железной дороге в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря карантин, пассажирские перевозки по железной дороге в Казахстане в январе выросли сразу на 22% за год. Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта увеличились на 6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

В январе текущего года железнодорожным транспортом перевезли 1,3 млн человек. Несмотря на связанный с разгулом «омикрона» карантин, это сразу на 21,7% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 1,1 млрд пкм, плюс 36,1% за год.

Лидируют по пассажироперевозкам столица (333,4 тысяч человек — на 31,1% больше, чем в прошлом году), а также Актюбинская и Кызылординская области. За январь–декабрь 2021 года пассажироперевозки выросли на 40,1% к аналогичному периоду предыдущего года, до 15,9 млн человек.

Грузоперевозки в секторе в январе текущего года составили 37,1 млн тонн, плюс 10% за год. Грузооборот достиг 27,2 млрд ткм — на 17,3% больше, чем годом ранее. За январь–декабрь 2021 года груза и багажа железнодорожным транспортом перевезли 416,1 млн тонн, плюс 0,7% за год.

Доходы предприятий железнодорожного транспорта увеличились в стоимостном выражении на 15,3% за год, до 98,5 млрд тенге за январь 2022 года. В аналогичном периоде 2021 года доходы предприятий в секторе составили 85,4 млрд тенге, плюс 15,1%.

Цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в январе текущего года выросли на 5,7% за год. Сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области — на 13,1% за год. В тройке регионов с самыми высокими темпами удорожания также оказались Костанайская (плюс 8,4% за год) и Атырауская (плюс 8%) области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Шымкенте — на 1%.