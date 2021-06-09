На 22 млрд тенге перевыполнен план по доходам в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О доходах и расходах в бюджет рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План по доходам без учета трансфертов перевыполнен на 22 млрд тенге. В бюджет поступило 6,6 трлн тенге. Налоговые поступления составили 5 трлн 576 млрд тенге, или 100,3% к плану», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН, НДПИ и ЭТП на сырую нефть.

«Вместе с тем, план не исполнен по НДС на 256 млрд тенге, что связано с ростом возврата НДС, уменьшением оборотов по реализации и снижением внешней торговли страны», - отметил министр.

«В условиях коронакризиса произошел рост трансфертов из Национального фонда, объем которых составил 45% доходной части бюджета. При этом, без учета дополнительной суммы, доля трансфертов в структуре доходов бюджета сохраняется на уровне прошлых лет», - заключил Е. Жамаубаев.