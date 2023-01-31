На 22 млн тенге обманула казахстанцев жительница ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На 22 млн тенге обманула казахстанцев жительница ЗКО. Она предлагала им купить «дешевые земельные участки». 53-летняя гражданка Р. задержана по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Общий материальный ущерб, причиненный 25 потерпевшим, составляет свыше 22 млн тенге. В порядке ст.128 УПК РК, подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ДП.

Установлено, что женщина входила в доверие к гражданам и предлагала им по цене ниже рыночной приобрести земельные участки. Она брала с потенциальных клиентов первоначальный взнос, сумма которого варьировалась, в зависимости от места расположения участка, а затем исчезала с деньгами покупателя. Пока установлены 25 преступных эпизодов», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев. Полицейские не исключает, что гражданка Р. может быть причастна к совершению аналогичных преступлений в других районах города. В связи с чем, призывают граждан, посмотреть на фото и, в случае опознания, связаться с ними по телефонам: 8-702-448-63-37 и 227-55-02.