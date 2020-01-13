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На 21% увеличилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2019 году

13 Января 2020 20:29
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На 21% увеличилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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Всего в декабре 2019 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%.

Согласно приведенным статистическим данным, наибольший объем сделок зарегистрирован в Алматы (35,2%), а также в Кызылординской (34,5%), Алматинской (33,2%) и Жамбылской областях (28,2%).


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Ключевые слова: Жилье, Экономика, Статистика,
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Автор:

Медет Ахметов

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