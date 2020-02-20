На 21 участке республиканских автодорог ограничили движение для транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в шести областях на 21 участке протяженностью 2 161 км. Это 8,6% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

1. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231

2. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1425

3. Жезказган – Петропавловск, км 552-565, Сурган - Знаменка

4. Екатеринбург – Алматы, км 856-917, граница СКО - с. Жаксы

5. Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты, км 16-235, Нур-Султан – Шидерти

6. Щучинск – Зеренда, км 0-80, Щучинск – с. Зеренда.

7. Екатеринбург – Алматы, км 1006-1247, Атбасар - Нур-Султан.

8. Усть-Каменогорск – Шемонаиха - гр. РФ, км 105-123, Шемонаиха - гр. РФ

9. Омск - Майкапчагай, км 915-1087, с. Калбатау - поворот на с. Бугас.

10. Кызылорда – Павлодар, км 1066-1135, п. Молодежный - гр. Павлодарской области

11. Калкаман – Баянауыл – Умиткер – Керней, км 231-324, с. Ботакара - гр. Павлодарской области

12. Екатеринбург – Алматы, км 686-729, п. Сарыколь - гр. СКО

13. Кызылорда – Павлодар, км. 1135-1208, гр. Карагандинской области - п. Шидерты

14. Кызылорда – Павлодар, км 1208-1251, п. Шидерты - Экибастуз

15. Екатеринбург – Алматы, км 729-856, гр. Костанайской области - гр. Акмолинской области

16. Жезказган – Петропавловск, км 595-701, гр. Акмолинской области – с. Новоишимка

17. Жезказган – Петропавловск, км 701-795, с. Новоишимка - с. Сергеевка

18. Волошинка – Сергеевка – Тимирязево, км 75-119

19. Тимирязево – Сарыколь - гр. Костанайской области, км 0-31, с. Тимирязево - гр. Костанайской области

20. Булаево - Возвышенка - Молодогвардейское - Кирово – Киялы - Рощенское км 0-228, Булаево - Рощенское

21. Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи, км 7-66, Ушановское - Серебрянск

По всей республике работают 824 единиц техники.