На 21% снизилась заболеваемость коронавирусом в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за последнюю неделю заболеваемость населения коронавирусом снизилась на 21%. Об этом сообщил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Карагандинской области зарегистрировано 98 898 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время выздоровело 90 100 человек. Наша область с сегодняшнего дня вошла в «желтую» зону. Но основные ограничительные мероприятия сохраняются», - сказал Ермек Алпысов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна и количество случаев заражения снижается.

«За последнюю неделю число новых случаев заражения сократилось на 21%. Пандемия внесла коррективы в план развития системы здравоохранения, включая распределение потоков финансирования. Мы сосредоточили основные усилия на развитии инфраструктуры для диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», - отметил спикер.

Он также напомнил, что в Карагандинской области успешно реализуется проект Ashyq.

«В проекте принимают участие более 12 тысяч предпринимателей. Это третий показатель по республике», - заключил Е. Алпысов.