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    17:53, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    На 21% снизилась заболеваемость коронавирусом в Карагандинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за последнюю неделю заболеваемость населения коронавирусом снизилась на 21%. Об этом сообщил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Карагандинской области зарегистрировано 98 898 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время выздоровело 90 100 человек. Наша область с сегодняшнего дня вошла в «желтую» зону. Но основные ограничительные мероприятия сохраняются», - сказал Ермек Алпысов на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна и количество случаев заражения снижается.

    «За последнюю неделю число новых случаев заражения сократилось на 21%. Пандемия внесла коррективы в план развития системы здравоохранения, включая распределение потоков финансирования. Мы сосредоточили основные усилия на развитии инфраструктуры для диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», - отметил спикер.

    Он также напомнил, что в Карагандинской области успешно реализуется проект Ashyq.

    «В проекте принимают участие более 12 тысяч предпринимателей. Это третий показатель по республике», - заключил Е. Алпысов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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