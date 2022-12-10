На 21,7% повысились цены на социально значимые товары в Жамбылской области

10 Декабря 2022, 08:29

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области вопрос стабилизации цен на продовольственные товары социального значения находится в центре внимания местных властей. Глава региона Нуржан Нуржигитов поручил держать на контроле цены на социально значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждали вопрос стабилизации цен на продовольственные товары социального значения. О том, как проводится работа в этом направлении, проинформировал руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев.

«Результатов работы пока не видно, - сказал глава региона, подчеркнув важность контроля за ценами. - С начала года на 21,7% повысилась цена на 19 видов продовольственных товаров социального значения, что превышает республиканский показатель на 0,1% (21,6% - по республике)».

Обратив на это внимание, аким области предупредил, что по итогам года областной показатель должен быть ниже республиканского. Вместе с тем, стабильность цен должна быть в центре внимания и в предстоящие праздничные дни, подчеркнул он.

Участники обсуждения обратили внимание на то, что стоимость продукции местных фермеров повышается в несколько раз в пути от поля до прилавка. Это говорит о неудовлетворительной работе мониторинговых групп.

Аким области поинтересовался ходом выполнения поручений по созданию специальной сравнительной таблицы цен по каждому виду товара, а также по проведению анализа по форвардным соглашениям и схеме оборотных средств. Спросил глава региона и о том, как распределяется мука по районам через стабилизационный фонд, какие принимаются меры в отношении предпринимателей, реализующих продовольственные товары с наценкой более 15%, а также как реализуются товары в торговые точки без вмешательства посредников.

По итогам совещания глава региона дал конкретные указания ответственным лицам принять меры по стабилизации цен.

Как сообщалось ранее, из 19 социально значимых продуктов питания жамбылский регион обеспечивает себя девятью видами. По восьми видам социально значимых продовольственных товаров обеспеченность составляет более 50%. По поставке гречки и риса, которые в жамбылском регионе не выращиваются, подписаны меморандумы с регионами Казахстана.