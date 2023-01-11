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На $21,7 млрд  экспортировал несырьевые товары Казахстан за 10 месяцев 2022 года

11 Января 2023, 16:18
На $21,7 млрд  экспортировал несырьевые товары Казахстан за 10 месяцев 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 10 месяцев 2022 года экспорт несырьевых товаров составил 21,7 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот показатель, по словам министра, на 34,8% больше аналогичного периода 2021 года (в 2021 году – $16,1 млрд.).

«Экспорт услуг за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 31% и составил $ 5,5 млрд», - сказал Серик Жумангарин, выступая на коллегии ведомства с участием Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Глава Минторговли также отметил, что в рамках исполнения поручения Президента реализуется инструмент поддержки предпринимателей – экспортный акселератор.

«В 2022 году ее участниками осуществлен экспорт на более $ 260 млн. Отечественным производителям оказывается помощь при выходе на электронные площадки. На платформе Alibaba представлено свыше 7500 товаров и экспортерами совершено оптовых поставок на более $ 100 млн.

Свыше 500 компаний получили поддержку через операторов QazTrade и KazakhExport. Так, экспортерам возмещены затраты на 8,8 млрд тг., в рамках страховой поддержки одобрены проекты на 45 млрд тенге, а сумма принятых обязательств составила более 200 млрд тенге», - сообщил Серик Жумангарин.

По словам спикера, в планах этого года принятие Закона «Об экспортно-кредитном агентстве» и реализация инструмента по экспортному торговому финансированию.


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