На 20% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В «зеленую» зону по коронавирусу вошла Жамбылская область, передает корреспондент МИА» Казинформ».

На сегодня в инфекционных стационарах заполнена только пятая часть имеющегося резерва больничных коек.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев, по данным на 15 июня 2021 года на территории области всего зарегистрировано 9 446 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 829,7. Также зарегистрировано 4 365 случаев пневмонии (показатель на 100 тыс. населения составил 383,3). Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 случаев смерти от КВИ. Выздоровели 8 848 человек.

«За сутки выявлено 22 случая КВИ, при этом суточный прирост составил 0,2%. И 21 случай пневмонии с ростом 0,5%. Наибольшее число заболевших в Таразе – 4 895 и в приграничном Кордайском районе – 1 231. Много заболевших в прилегающих к областному центру Байзакском (722) и Жамбылском (438) районах, а также в Шуском – 607. Меньше всего болеют в отдаленном Мойынкумском районе – 176. Зарегистрировано 125 заболевших среди призывников из регионов страны и 59 – среди жителей других регионов. Что касается пневмонии, то в Таразе зарегистрировано 1 674 человека, в Байзакском районе - 574, в Меркенском - 392, Жамбылском -338, Жуалынском - 330, Таласском – 255, Сарысуском – 232, Рыскуловском - 199, Шуском – 159, Мойынкумском – 109 и Кордайском – 94», - отметил спикер.

Сейчас в инфекционных стационарах региона, имеющих 2 135 коек, получают лечение 434 пациента, при этом заполняемость койко-мест составляет 20%, в том числе в реанимации находятся 47 пациентов (205 коек заполнено на 23%). В карантинные стационары помещено 21 лиц (заполняемость 16%). В десяти лабораториях региона, при их суточной мощности 4 020 ПЦР-исследований, в среднем за сутки проводится 2 600 – 2 800 анализов, пояснил руководитель областного управления здравоохранения.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в регион было поставлено 31 500 доз вакцины «Спутник V», и в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. В мае начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt - Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм».

В целом по области в 22 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 42 прививочных пункта – 14 в городах и 28 в районах Жамбылской области. Уже 134 182 человек прошли вакцинацию по 1-му компоненту, и проведена вакцинация 2-го компонента с нарастанием 67 919 человек. Осложнений после прививки не зарегистрировано.

По информации облуправления здравоохранения, иммунизация против коронавируса продлится до конца текущего года, планируется привить свыше 582 тысяч жителей более миллионного населения жамбылского региона.



