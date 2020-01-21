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вчера 23:55
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вчера 21:13
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вчера 21:03
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На 20% за год подорожала сельхозпродукция в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали, насколько изменились цена на продукцию сельского хозяйства, реализуемую агроформированиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным департамента статистики, за 2019-й год сельхозпродукция подорожала на 20%. При этом продукция растениеводства стала дороже почти на 21%, животноводства – на 13,5%.
За год на треть возросли цены на пшеницу. Подорожали ячмень и овес, рапс и подсолнечник. Чечевица же, напротив, незначительно подешевела.
Более чем на 20% выросла цена на овощи. Особенно подскочила стоимость моркови – почти на 28%. Капуста теперь жителям обходится на 19% дороже, свекла – на 18%. Дешевле стал только картофель. Цена на него упала за год почти на 14%.
Куриные яйца подорожали почти на 30%, молоко – на 8%.
Между тем, аким области Кумар Аксакалов в прошлом году практически ежемесячно выносил на заседание акимата вопрос уровня цен на социально значимые продукты. Давал поручения чуть ли не в ручном режиме контролировать их рост. Профильные ведомства отчитывались, что цены в области ниже среднереспубликанских и мониторинг проходит еженедельно. Сдерживают их товарными интервенциями из Стабфонда. Тем не менее, статистика все же говорит о росте цен на сельхозпродукцию за прошлый год.
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